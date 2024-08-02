В причастности к смерти мужчины на пляже в Сочи подозревают троих человек

В СУ СКР по Краснодарскому краю раскрыли подробности смерти мужчины в районе пляжа в сочинском поселке Вардане. Двух жительниц Твери и их знакомого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 49-летнего мужчины, рассказали в пресс-службе кубанского следкома.

Следствие считает, что ночью 31 июля трое фигурантов и их знакомый находились возле железной дороги в районе центрального пляжа поселка Вардане Лазаревского района города Сочи. Компания выпивала, в процессе 49-летний мужчина начал оказывать одной из женщин знаки внимания, возник конфликт, переросший в драку. Подозреваемые избили оппонента ногами и руками, от чего он скончался на месте, считают следователи. Тело нашли прохожие уже утром.

Двух фигуранток, как ранее сообщал «Ъ-Сочи», оперативно нашли. В ближайшее время их доставят к следователю. Личность третьего фигуранта устанавливается. Расследование по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) продолжается.

Вячеслав Рыжков

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