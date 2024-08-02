В Сочи загорелся ТРЦ «Мандарин»

В сочинском ТРЦ «Мандарин» произошло возгорание кондиционеров. На место происшествия оперативно прибыли подразделения пожарно-спасательного гарнизона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В диспетчерскую службу сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в ТРЦ «Мандарин» на улице Бестужева. Вызов зарегистрировали в 15:08.

По прибытии первых расчетов было установлено, что возгорание произошло в системе кондиционирования центра. Сейчас возгорание ликвидировали. Для тушения пожара привлекли 29 человек личного состава и 11 единиц техники от МЧС России.

Мария Удовик

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