В Сочи суд отказал призывнику в освобождении от службы в армии

Центральный районный суд Сочи отказал 20-летнему призывнику в отмене решения призывной комиссии о признании его годным к военной службе. Истец настаивал, что врачи военкомата неверно оценили состояние его здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Сочи», весной 2024 года, после получения повестки, молодой человек решил оспорить призыв в армию, считая его незаконным. В обосновании своих доводов истец указал, что призывная комиссия проигнорировала имеющиеся у него заболевания — гипертоническую болезнь первой стадии и артериальную гипертензию первой степени. Призывник наставил, что врачи-специалисты не приняли во внимание предоставленные им медицинские документы и не направили его на дополнительное обследование для уточнения диагнозов. «Таким образом, все действия сотрудников военкомата были направлены только на то, чтобы как можно быстрее отправить в армию, выполняя план по призыву граждан на военную службу»,— отмечено в иске.

По результатам рассмотрения дела суд признал решения врача призывной комиссии, вынесшего медицинское заключение, и призывной комиссии военного комиссариата Сочи об определении категории годности к военной службе законными и обоснованными.

«Административным истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что в настоящее время состояние его здоровья не соответствует установленной ему призывной комиссией категории годности В-3 — годен к военной службе с незначительными ограничениями. Таким образом, оснований для признания его негодным к прохождению военной службе судом не установлено»,— говорится в решении суда, которое может быть обжаловано.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что призывник пытался уклониться от службы в армии с помощью чужих рентгеновских снимков. На подложные медицинские документы обратила внимание прокуратура в ходе проверки.

Наталья Решетняк

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