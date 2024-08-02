Девочка-подросток на самокате погибла в ДТП в Сочи

В Адлерском районе Сочи вечером накануне, 1 августа, в ДТП погибла девочка-подросток. Она с подругой ехала на электросамокате и столкнулась с иномаркой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, около 21:00 на улице Ромашек подростки ехали на арендованном электросамокате. Та, что была за рулем,— 15-летняя девочка — выехала на перекресток, где столкнулась с автомобилем «Хендай». Школьница погибла, ее 16-летнюю подругу госпитализировали.

Еще одно ДТП с участием подростка произошло около 1:00 2 августа на улице Ленина. Здесь 15-летний подросток на питбайке на перекрестке врезался в «КИА Рио». Юношу и его 14-летнего пассажира госпитализировали.

По фактам обоих ДТП проводятся проверки. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Вячеслав Рыжков

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