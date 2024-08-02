Дмитрий Песков отметил развитую инфраструктуру Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает Сочи отличным местом для отдыха благодаря развитой инфраструктуре. Летом он предпочитает пляжные курорты, а зимой — горнолыжные, сообщил господин Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Жду, когда Архыз и все остальное тоже подразовьют, чтобы инфраструктура была нормальная. Я люблю хорошую инфраструктуру, вот в Сочи хорошая инфраструктура, я люблю туда ездить»,— заявил господин Песков.

Дмитрий Песков добавил, что ему нравится путешествовать за границу. По его словам, визиты в страны, которые находятся в списке недружественных России, сейчас невозможны.

По итогам первого полугодия 2024 года «Аэрофлот» назвал Сочи самым востребованным направлением внутри страны. Рейсы между Москвой и Сочи привлекли рекордное количество пассажиров — 863 тыс. человек. Авиакомпания отметила, что эти рекордные показатели свидетельствуют о высоком интересе к отдыху на черноморском побережье.

Мария Удовик

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