Дмитрий Песков отметил развитую инфраструктуру Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает Сочи отличным местом для отдыха благодаря развитой инфраструктуре. Летом он предпочитает пляжные курорты, а зимой — горнолыжные, сообщил господин Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Жду, когда Архыз и все остальное тоже подразовьют, чтобы инфраструктура была нормальная. Я люблю хорошую инфраструктуру, вот в Сочи хорошая инфраструктура, я люблю туда ездить»,— заявил господин Песков.
Дмитрий Песков добавил, что ему нравится путешествовать за границу. По его словам, визиты в страны, которые находятся в списке недружественных России, сейчас невозможны.
По итогам первого полугодия 2024 года «Аэрофлот» назвал Сочи самым востребованным направлением внутри страны. Рейсы между Москвой и Сочи привлекли рекордное количество пассажиров — 863 тыс. человек. Авиакомпания отметила, что эти рекордные показатели свидетельствуют о высоком интересе к отдыху на черноморском побережье.
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