Третий фигурант дела о взятках за места для захоронений в Сочи арестован

Центральный районный суд в Сочи удовлетворил ходатайство о заключении под стражу третьего фигуранта дела о взятках за места для захоронений. Арестован бывший ведущий специалист департамента городского хозяйства Евгений Пивнев. Его заключили под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее под стражу заключили бывшего начальника отдела похоронного дела департамента городского хозяйства Станислава Гармаша. Он также проведет под стражей два месяца. До этого на аналогичный срок арестовали главного фигуранта — бывшего советника главы Сочи Родиона Пищуру.

Следствие считает, что господин Пищура возглавлял преступную группу, которая как минимум с ноября 2023 года продавала места на кладбище. Суммы варьировались от 200 тыс. до 3 млн руб. за место.

Вячеслав Рыжков

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