Продолжаются поиски пропавшего 17-летнего подростка в Сочи

В Сочи ищут пропавшего без вести 17-летнего подростка. Чуднов Кирилл Евгеньевич 13.08.2006 года рождения ушел из дома в Адлерском районе Сочи 22 июля текущего года, с тех пор о его местонахождении ничего не известно, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Рост юноши около 170 см, телосложение худощавое. У него русые волосы и зеленые глаза. На момент выхода из дома был одел в белые футболку и шорты, черные кроссовки с белыми полосами.

В полиции обратились к гражданам с просьбой делиться информацией о местонахождении подростка по телефонам: 8-918-208-61-75 или 8 (862) 269-22-00. Поиски продолжаются.

Вячеслав Рыжков

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