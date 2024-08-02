Дмитрий Патрушев провел совещание по теме обращения с ТКО в Сочи

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 2 августа с рабочим визитом посетил Сочи. Здесь он провел совещание по вопросам реализации реформы в области обращения с ТКО в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Следствия накопленных проблем в данном случае всем крайне заметны. Это свалки, которые портят облик региона и, что самое главное, негативно сказываются на качестве жизни людей»,— отметил господин Патрушев.

Он напомнил, что со следующего года по поручению Владимира Путина начнется реализация нацпроекта «Экологическое благополучие». Одним из его направлений является формирование экономики замкнутого цикла, что характеризуется достижением ряда показателей. По словам вице-премьера, уже к 2030 году должна быть обеспечена сортировка 100% объема ежегодно образуемых ТКО и полигонное захоронение не более половины из них.

Во время поездки Дмитрий Патрушев посетил Белореченский полигон ТКО. Сейчас ведется реконструкция полигона, предусматривающая строительство дополнительной карты площадью 4 га и локальные очистные сооружения для обезвреживания фильтрата.

Также вице-премьер посетил накопитель ТКО «Водораздельный». В этом году здесь запустили новый сортировочный комплекс, способный обработать 240 тыс. т отходов в год.

Вячеслав Рыжков

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