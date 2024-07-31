Главные новости за 31 июля. Сочи

Все пассажиры потерпевшего крушение в Волгоградской области поезда Казань — Адлер прибыли на резервных составах в Сочи. Основная часть туристов покинула поезд в самом Сочи. Остальные продолжили путь до Адлера. Их встретили медики и правоохранители.

У черноморского побережья плавает сбежавший из сочинского зоопарка пингвин. Его засняли очевидцы, кадры опубликовали в соцсетях.

Полицейские в центре Сочи задержали дебошира, который, как утверждают очевидцы, с ножом напал на посетителей кафе. Инцидент произошел на улице Советской.

В сочинском кинотеатре City Stars покажут самый ожидаемый фильм 2024 года — «Дедпул и Росомаха» (18+). В расписании кинотеатра картина выставлена под названием «Напугай меня».

В сравнении с данными за 2023 год количество погибших в ДТП на трассах Сочи выросло на 40%. За период с 1 января по 30 июля на А-147 специалисты зафиксировали 1,3 тыс. ДТП, в которых погибли 17 и пострадали 192 человека. На трассе А-149 произошло 114 ДТП, в которых погибли четыре и ранены 53 человека.

Полицейские в Сочи нашли и задержали женщину-водителя, которая бросила машину посреди проезжей части. Свой поступок она объяснила тем, что «остановилась, чтобы купить кукурузу».

Стоимость вторичной недвижимости в Сочи растет, достигнув к июлю 2024 года 296,8 тыс. руб. за кв. м. Это на 152% больше, чем в 2019 году.

Бывший советник мэра Сочи Родион Пищур стал фигурантом уголовного дела. Его и шестерых его сообщников обвиняют во взяточничестве в составе ОПГ, продававшей места на кладбище.

С марта 2025 года лайнер Astoria Grande планирует осуществить 46 круизных путешествий из Сочи, из которых 43 маршрута запланированы в Турцию и Египет, а три новых — в Грецию.

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