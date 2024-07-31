Круизы из Сочи в Грецию стартуют в марте 2025 года

С марта 2025 года лайнер Astoria Grande планирует осуществить 46 круизных путешествий из Сочи, из которых 43 маршрута запланированы в Турцию и Египет, а три новых — в Грецию. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Маршруты по Греции включают посещение островов Родос, Миконос и, в зависимости от выбранного маршрута, Санторини или Лесбос (город Митилини). В июле и сентябре 2025 года запланированы два недельных круиза вдоль побережья полуострова Афон. Для участия в этих круизах необходимо заранее оформить шенгенскую визу.

Лайнер продолжит осуществлять маршруты в Турцию и Египет. В 2025 году планируются двухнедельные круизы в Египет с посещением Александрии, двухнедельные туры по южному побережью Турции, недельные маршруты по основным курортам Турции, а также круглогодичные мини-круизы.

Мария Удовик

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