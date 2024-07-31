Фильм «Дедпул и Росомаха» в Сочи покажут под названием «Напугай меня»

В сочинском кинотеатре City Stars покажут самый ожидаемый фильм 2024 года — «Дедпул и Росомаха» (18+). В расписании кинотеатра картина выставлена под названием «Напугай меня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» в мировом кинопрокате состоялась 26 июля. По итогам уикенда картина студии Marvel показала сразу несколько рекордных результатов. У фильма уже лучший старт для фильмов с рейтингом R (только для взрослой аудитории) в истории кинематографа. В России официально фильм показывать не будут.

Тем не менее российские и, в частности, кубанские кинотеатры решили пустить фильм под другим названием. Как пишет «Ъ-Кубань», в сети кинотеатров «Монитор» с 3 по 7 августа пройдут показы фильма «Напугай меня». Режиссером указан Глеб Кульков.

В сочинском City Stars показ стартует также 3 августа. «Напугай меня» поставили сразу на девять сеансов.

Вячеслав Рыжков

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