Пассажиры сошедшего с рельсов поезда Казань — Адлер прибыли в Сочи

Все пассажиры потерпевшего крушение в Волгоградской области поезда Казань — Адлер прибыли на резервных составах в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря по Туапсинскому району СКЖД Михаила Зыкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Зыков рассказал, что поезд с пострадавшими прибыл на курорт вечером накануне, 30 июля. Второй состав прибыл уже после полуночи 31 июля и высадил пассажиров на перроне железнодорожного вокзала Адлера. В поезде №491 ехали пассажиры не пострадавших вагонов.

Основная часть туристов покинула поезд в Сочи. Остальные продолжили путь до Адлера. Их встретили медики и правоохранители.

В следкоме ранее раскрыли первые подробности расследования крушения поезда в Волгоградской области. Установлено, что на момент столкновения состава с грузовиком в поезде ехали 956 пассажиров. Серьезные травмы получили три человека — водитель грузовой машины, помощник машиниста и 54-летняя женщина.

Вячеслав Рыжков

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