В Черном море плавает сбежавший из зоопарка в Сочи пингвин

У черноморского побережья плавает пингвин. Его засняли очевидцы, кадры опубликовали в соцсетях. «Интерфакс» со ссылкой на профессора, доктора биологических наук, академика РАЕ, главного научного сотрудника Кавказского заповедника Анатолия Кудахтина пишет, что пингвин сбежал из частного зоопарка в Сочи.

Профессор при этом отметил, что Черное море — неплохая акватория для пингвина. Здесь много рыбы, а животное может приспособиться к любой жизненной ситуации.

«В море пингвину не жарко. В ЮАР я видел, как пингвины гуляют по городу. Они могут кочевать по морю и жить там долго, иногда выходить на берег»,— отметил господин Кудахтин.

До конца не ясно, как именно пингвин попал в море. Версии активно обсуждаются пользователями в соцсетях.

Вячеслав Рыжков

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