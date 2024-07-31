Количество погибших в ДТП на трассах Сочи увеличилось на 40%

В сравнении с данными за 2023 год количество погибших в ДТП на трассах Сочи выросло на 40%. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В 2024 году общее количество ДТП на трассах, подконтрольных ФКУ «Черноморье», осталось на уровне прошлого года. Однако число аварий с тяжелыми последствиями, включая гибель людей, возросло. Особенно сложная ситуация сложилась на трассах А-147 Джубга — Сочи и А-149 Адлер — Красная Поляна. За период с 1 января по 30 июля на А-147 специалисты зафиксировали 1,3 тыс. ДТП, в которых погибли 17 и пострадали 192 человека. На трассе А-149 произошло 114 ДТП, в которых погибли четыре и ранены 53 человека. В сравнении с данными за прошлый год количество погибших увеличилось примерно на 40%.

Основные причины аварий — грубые нарушения ПДД, которые составляют более 60% случаев. К наиболее распространенным видам нарушений относятся столкновения, в том числе с выездом на встречную полосу, съезд с дороги с последующим столкновением с препятствиями и происшествия с участием пешеходов, включая тех, кто использует СИМ.

На федеральных трассах в границах Сочи появились электронные табло, транслирующие статистику аварийности. ФКУ «Черноморье» совместно с представителями ГАИ анализируют каждый случай аварии, принимая меры для предотвращения подобных происшествий в будущем. Тем не менее основной проблемой остается низкая культура вождения и игнорирование ПДД, включая дорожные знаки и разметку. Новая информационная система направлена на повышение осведомленности водителей и снижение количества ДТП, показывая реальные цифры и последствия нарушений на дорогах.

Мария Удовик

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