Вторичное жилье в Сочи подорожало в 2,5 раза

Стоимость вторичной недвижимости в Сочи растет, достигнув к июлю 2024 года 296,8 тыс. руб. за кв. м. Это на 152% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба агентства недвижимости «Городской риэлторский центр».

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Эксперты агентства недвижимости отмечают значительное повышение цен на вторичное жилье в Сочи. За первую половину 2024 года стоимость кв. м на вторичном рынке увеличилась на 17,55%, а за год — на 27,2%. Наиболее дорогие объекты находятся в центральных районах, где цена за кв. м достигает 2,7 млн руб.

Руководитель агентства Юлия Усачева уточнила, что наибольший рост наблюдается в сегменте однокомнатных квартир в районах с развитой инфраструктурой. Покупатели ценят готовность жилья к немедленному заселению, что делает качественный ремонт одним из ключевых факторов спроса.

Близость к морю остается важным аспектом, но для многих покупателей приоритетным становится наличие школ, магазинов и медицинских учреждений. Также повышается интерес к загородной недвижимости.

Рынок вторичного жилья в Сочи продолжает зависеть от ипотечных программ, хотя повышение ключевой ставки ограничивает доступность кредитов для покупателей. Ожидается, что это может привести к незначительному снижению цен в ближайшие месяцы. Однако объекты с современным ремонтом останутся востребованными.

Мария Удовик

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