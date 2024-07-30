Главные новости за 30 июля. Сочи

МЧС РФ отчиталось о завершении поисково-спасательных работ на месте схода с рельсов поезда Казань — Адлер в Волгоградской области. Спасатели вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники.

Несколько пассажирских поездов следуют с задержками из-за аварии с поездом Казань — Адлер в Волгоградской области. На перегоне Гремячая — Котельниково продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме.

В Сочи завершили первый этап реконструкции парка «Ривьера». В рамках реализации проекта увеличили число креативных объектов и обновленных современных локаций.

У побережья Сочи до конца суток 31 июля есть опасность формирования смерчей. Угроза объявлена на участке от Анапы до Магри.

В Сочи проведут спелеологическую экспедицию в Мацестинских пещерах. Главная ее задача — уточнение топографических материалов, замеры сероводородного фона, исследования морфологии и генезиса карстовой полости, микроорганизмов, живущих в сероводородной среде.

Генплан Сочи предусматривает увеличение озелененных территорий общего пользования на 1,4 тыс. гектаров к 2044 году. Их общая площадь таким образом превысит 1,5 тыс. гектаров.

По итогам первого полугодия 2024 года Сочи вошел в топ российских городов с самой высокой деловой активностью. Курорт стал одним из наиболее часто посещаемых в рамках командировок представителями бизнеса.

В Сочи с начала 2024 года составили более 2,5 тыс. административных материалов за несанкционированную торговлю. Во вторник, 30 июля, в рамках работы по предотвращению и ликвидации заболеваний животных на территории города состоялся мониторинг Центрального и Хостинского районов.

Жители поселка Лазаревского в Сочи пожаловались, что в районе Сочинского шоссе, выше их домов, находится свалка, откуда идет загрязнение реки. В городском «Водоканале» рассказали, что информация о зловонном запахе принята в работу, на место направят специалистов.

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