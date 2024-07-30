Поисково-спасательные работы на месте схода поезда Казань — Адлер завершили

МЧС РФ отчиталось о завершении поисково-спасательных работ на месте схода с рельсов поезда Казань — Адлер в Волгоградской области. Спасатели вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники, сообщает пресс-служба федерального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видео МЧС РФ Фото: Кадр из видео МЧС РФ

Багаж вернут владельцам. Они смогут продолжить дальнейший путь. Как сообщалось ранее, для пассажиров опрокинувшегося поезда подготовили резервный состав, который доставит их к месту назначения. По последним данным, 10 вагонов уже отправились со станции Гремячая, в нем отправили 311 человек. Остальные продолжат путь со станции Гремячая в допсоставе из восьми вагонов.

Всего в поезде ехали более 800 человек. Госпитализировали свыше 50 граждан, в том числе детей. Более 100 пассажиров получили ссадины и ушибы. На месте происшествия работали 324 спасателя и 109 единиц техники.

Поезд, следующий из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области днем накануне, 29 июля. Это произошло в результате столкновения с грузовиком, водитель которого в нарушение ПДД выехал на переезд.

Вячеслав Рыжков

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