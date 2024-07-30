Больше 10 поездов задерживаются из-за схода с рельсов поезда Казань — Адлер

Несколько пассажирских поездов следуют с задержками из-за аварии с поездом Казань — Адлер в Волгоградской области. На перегоне Гремячая — Котельниково продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме, сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С задержками следуют поезда №455 Челябинск — Новороссийск, №353 Пермь — Имеретинский Курорт, №13 Саратов — Имеретинский Курорт, №59 Новокузнецк — Кисловодск, №127 Красноярск — Адлер, №235 Тында — Анапа, №345 Нижневартовск — Адлер, №354 Имеретинский Курорт — Пермь, №509 Казань — Новороссийск, №510 Новороссийск — Казань, №250 Адлер — Новокузнецк.

В компании уточнили также, что пассажиры потерпевшего крушение состава продолжают движение к месту назначения. Пассажиров разделили на две группы: 315 человек едет в вагонах поезда №491, 422 человека следует в резервном составе №901. Еще 19 человек остаются в медучреждениях. Остальные решили добираться самостоятельно.

В ночь на 30 июля на месте крушения состава завершили поисково-спасательные работы. В них участвовали более 300 человек и свыше 100 единиц техники. По последним данным госпитализировали более 50 пассажиров потерпевшего крушение состава. Часть людей уже выписали. Больше 100 человек получили ссадины и ушибы. Погибших в результате ДТП нет.

Вячеслав Рыжков

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