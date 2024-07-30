«Водоканал» Сочи проверит жалобы на загрязнение реки в Лазаревском районе

Жители поселка Лазаревского в Сочи пожаловались, что в районе Сочинского шоссе, выше их домов, находится свалка, откуда идет загрязнение реки. В городском «Водоканале» рассказали, что информация о зловонном запахе принята в работу, на место направят специалистов, пишет портал Sochi1.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам местных жителей, в указанном месте наблюдается мор рыбы, появился тошнотворный запах канализации. Сочинцы заявляют, что загрязняемая река для них является основным источником воды — из-за аварий ограничивают водоснабжение, и горожане используют речную воду.

В администрации Лазаревского района заявили, что к ним по поводу загрязнения реки никто не обращался.

Вячеслав Рыжков

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