В Мацестинских пещерах Сочи пройдет спелеоэкспедиция

В Сочи проведут спелеологическую экспедицию в Мацестинских пещерах. Главная ее задача — уточнение топографических материалов, замеры сероводородного фона, исследования морфологии и генезиса карстовой полости, микроорганизмов, живущих в сероводородной среде, рассказали в пресс-службе министерства курортов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства курортов Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства курортов Краснодарского края

Экспедиция стартует завтра, 31 июля. Ее организовали Сочинское географическое общество и ведущие российские научные центры.

Мацестинские пещеры начали исследовать в начале прошлого века. По просьбе царского правительства в 1903 году здесь побывал президент французского спелеологического общества Эдуард Алфред Мартель. В последний раз пещеры исследовали сочинские спелеологи в 2020 году. В минкурортов напомнили, что свободный доступ в пещеры запрещен — они признаны природным памятником.

Ранее стало известно, что озера Кавказского заповедника посетила первая со времен СССР экспедиция. Сотрудники Субтропического научного центра РАН провели исследования в районе озера Кардывач.

Вячеслав Рыжков

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