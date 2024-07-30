У берегов Сочи могут сформироваться смерчи
У побережья Сочи до конца суток 31 июля есть опасность формирования смерчей. Угроза объявлена на участке от Анапы до Магри, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Спасатели рекомендуют на время действия предупреждения оставаться в доме, укрытии. Гражданам советуют внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, использовать непромокаемую одежду и обувь.
Неделей ранее, 23 июля, в Сочи и Сириусе объявляли штормовое предупреждение. У берегов курорта заметили большой смерч. Позже он распался, не дойдя до берега и не причинив какого-либо ущерба.
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