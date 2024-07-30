Завершен первый этап реконструкции парка «Ривьера» в Сочи

В Сочи завершили первый этап реконструкции парка «Ривьера». В рамках реализации проекта увеличили число креативных объектов и обновленных современных локаций, отметили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация города Сочи Фото: Администрация города Сочи

Также по проекту реализовали уникальный проект «Историческая река времени». Благоустроили новую космическую площадь и расширили главную аллею. Создали 13 новых зеленых зон, а все торговые объекты в парке привели к единому облику согласно фирменному стилю. Ведется установка 20 единиц новой аттракционной техники, часть уже смонтирована.

Глава курорта Андрей Прошунин отметил, что «Ривьеру» каждый год посещают более 2 млн туристов. По словам мэра, посетители положительно отзывались об итогах первого этапа реконструкции. Полностью проект планируют реализовать к 2026 году.

Вячеслав Рыжков

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