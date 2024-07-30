Более 2,5 тысяч протоколов за несанкционированную торговлю составили в Сочи

В Сочи с начала 2024 года составили более 2,5 тыс. административных материалов за несанкционированную торговлю. Во вторник, 30 июля, в рамках работы по предотвращению и ликвидации заболеваний животных на территории города состоялся мониторинг Центрального и Хостинского районов, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Рабочая группа, в состав которой вошли специалисты департамента курорта, работники отдела государственного контроля в области обращения с животными, проверила ключевые улицы, включая Макаренко, Крымскую, Приморскую набережную, Черноморскую, Платановую и парк Фрунзе. По результатам обнаруженных нарушений составили восемь протоколов за мелкорозничную торговлю в местах, не предназначенных для этого, и выдали уведомления о нарушении законодательства.

Контроль за несанкционированной торговлей ведут непрерывно. В условиях жаркой погоды особое внимание уделяют продаже продуктов животноводства, таких как молочные изделия, сыры, копченая и свежая рыба, отметил директор департамента курортов Святослав Ершов.

Мария Удовик

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