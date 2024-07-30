Площадь зеленых общественных пространств в Сочи вырастет до 1,5 тысячи гектаров

Генплан Сочи предусматривает увеличение озелененных территорий общего пользования на 1,4 тыс. гектаров к 2044 году. Их общая площадь таким образом превысит 1,5 тыс. гектаров, рассказали в МЦУ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Озеленение и другие вопросы обсудили на заседании Градостроительного совета. В обсуждении проекта Правил землепользования и застройки приняли участие экологи Сочинского географического общества, представители ОГД «Открытый Сочи». В проекте ПЗЗ зеленые зоны показаны, как территории общего пользования, отметили в МЦУ.

На прошлой неделе в Сочи завершились общественные обсуждения по проекту ПЗЗ. Горожане успели внести более 1,4 тыс. замечаний и предложений. Проект направили в федеральный Минстрой.

Вячеслав Рыжков

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