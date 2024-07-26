Главные новости за 26 июля. Сочи

Сотрудники Сочинского географического общества спасли медведя Винни из заброшенного сафари-парка Live Vision. Животное получит собственный вольер в комплексе «Лаура».

В Сочи утром в пятницу, 26 июля, произошло ДТП в тоннеле по объездной в сторону микрорайона Мамайка. Здесь перевернулся легковой автомобиль.

В Сочи продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Готовность инфраструктуры курорта к холодам сейчас на уровне 70%.

Сочи стал вторым по доступности российским пляжным направлением на двоих из Москвы в начале августа. Курорт уступил первенство Анапе, где на отдых предстоит потратить 78,6 тыс. руб. без учета питания. Минимальная стоимость десятидневного тура на двоих в Сочи составляет 96 тыс. руб.

В Сочи направили 330 млн руб. на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. В детсадах выполнили косметический ремонт помещений, обновили прогулочные площадки, заменили сантехнику.

На территории Сочи и Сириуса вновь объявили штормовое предупреждение по непогоде. В течение суток 27 июля, а также ночью и утром 28 июля в Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15–20 м/с.

Компания РЖД запустила сервис пересадки внутри поезда. С его помощью пассажиры, которые не смогли приобрести билеты на полный маршрут, смогут купить разные места на разные отрезки пути в том же составе, если они доступны. Функция заработала, в частности, в поезде Москва — Адлер.

Филиал дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы ищет подрядчика, который установит на пунктах пропуска Сочи и Адлера бронированные укрытия общей стоимостью 59,5 млн руб. Заказчик планирует закупить восемь бронированных блок-модулей для укрытия при обстрелах и налетах БПЛА стоимостью около 7,5 млн руб. каждый.

В Адлере полицейские задержали мужчину, разгуливавшего по улице Ивановской без одежды и создававшего помехи для движения автомобилей. Очевидцы сообщили о происшествии в полицию, и нарушителя доставили в медицинское учреждение.

Активисты общественного движения «За Сочи!» считают, что в генеральном плане города представлены заниженные данные о численности населения. Общественники убеждены, что как новые Правила землепользования и застройки, так и главный градостроительный документ курорта основаны на заниженных данных о числе жителей, что делает их неэффективными в борьбе с незаконной хаотичной застройкой.

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