В Адлере задержали обнаженного мужчину, мешавшего движению на улице Ивановской

В Адлере полицейские задержали мужчину, разгуливавшего по улице Ивановской без одежды и создававшего помехи для движения автомобилей. Очевидцы сообщили о происшествии в полицию, и нарушителя доставили в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба городского УВД.

По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы обеспечить его безопасность и оценить состояние здоровья, нарушителя доставили в медицинское учреждение.

Днем ранее, 25 июля, сочинские полицейские задержали туриста, спавшего под пальмой. Нарушителем оказался 41-летний житель Новосибирска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. О его поведении правоохранители узнали из соцсетей. Мужчину доставили в Центральный отдел полиции и составили административный протокол.

Мария Удовик

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