В поезде Москва-Адлер начал работать сервис пересадки внутри состава

Компания РЖД запустила появился сервис пересадки внутри поезда. С его помощью пассажиры, которые не смогли приобрести билеты на полный маршрут, смогут купить разные места на разные отрезки пути в том же составе, если они доступны. Функция заработала, в частности, в поезде Москва-Адлер, рассказали в пресс-службе компании.

Пересадка возможна на станциях, где поезд стоит не менее пяти минут. При оформлении пассажир получит несколько билетов — на каждое место. При этом необходимо будет еще раз зарегистрироваться у проводников.

С учетом высокого летнего спроса сервис запустили на маршрутах Москва – Кисловодск, Москва – Адлер, Москва – Анапа, Москва – Новороссийск. В будущем количество подключенных к сервису составов могут расширить.

Ранее РЖД анонсировала возможность увидеть интерьер поездов до приобретения билетов. Нововведение, в частности, затронуло поезд №104 Москва — Адлер. В компании намерены в будущем добавить фотопрофили всех поездов регулярного сообщения.

Вячеслав Рыжков

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