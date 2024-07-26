На пунктах пропуска в Сочи установят бронированные укрытия за 59,5 млн рублей

Филиал дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы ищет подрядчика, который установит на пунктах пропуска Сочи и Адлера бронированные укрытия общей стоимостью 59,5 млн руб. В карточке на сайте Госзакупок указано, что заказчик планируют закупить восемь бронированных блок-модулей для укрытия при обстрелах и налетах БПЛА стоимостью около 7,5 млн руб. каждый.

В описании объекта закупки сказано, что от подрядчика требуется поставка с монтажом усиленных блок-модулей в МАПП Адлер, ЖДПП Адлер, ВПП Сочи, МПП Сочи. Все поставляемое оборудование подрядчик должен будет установить и подключить, выполнить пуско-наладочные работы. Гарантийный период составляет два года.

Закупку разместили 22 июля. Заявки перестанут принимать 31 июля.

Ранее аэропорт Сочи объявил о поиске подрядчика для проектирования на территории воздушной гавани бомбоубежища на 600 человек. Начальная цена контракта превысила 39,5 млн руб.

Вячеслав Рыжков

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