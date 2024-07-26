Сочинские активисты заявили о занижении численности населения в Генплане

Активисты общественного движения «За Сочи!» считают, что в генеральном плане города представлены заниженные данные о численности населения. Общественники убеждены, что как новые Правила землепользования и застройки, так и главный градостроительный документ курорта основаны на заниженных данных о числе жителей, что делает их неэффективными в борьбе с незаконной хаотичной застройкой, сообщает портал «93.ru».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Общественные обсуждения проекта ПЗЗ в Сочи завершились 24 июля. С момента их начала — 26 июня — горожане подали более 1,4 тыс. замечаний и предложений.

Активисты считают, что данные о численности населения нужно скорректировать. В то же время в пресс-службе администрации Сочи заявили, что информация о заниженных показателях в Генплане не соответствует действительности, пишет «Ъ-Кубань».

Вячеслав Рыжков

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