На обходе Сочи в тоннеле перевернулся легковой автомобиль

В Сочи утром в пятницу, 26 июля, произошло ДТП в тоннеле по объездной в сторону микрорайона Мамайка. Здесь перевернулся легковой автомобиль. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что в результате происшествия никто не пострадал. Движение на участке не затруднено. Силы МЧС не привлекались, на месте работало спасательное подразделение минтранса.

Ранее в Госавтоинспекции Кубани предупреждали о пробках в Сочи. В ведомстве заявили, что на дорогах региона в 3,5 раза выросла интенсивность движения.

Вячеслав Рыжков

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