В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение

На территории Сочи и Сириуса вновь объявили штормовое предупреждение по непогоде. В ЦУП «Черноморье» сообщили, что в течение суток 27 июля, а также ночью и утром 28 июля в Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-20 м/с.

В отдельных районах прогнозируют очень сильные дожди и сильные ливни. На реках может подняться уровень воды. В горах есть риск схода селей. На участке Магри-Веселое в море могут формироваться смерчи.

Ранее штормовое предупреждение в Сочи и Сириусе объявляли 23 и 24 июля. В городе прошли сильные дожди, однако серьезных происшествий зафиксировано не было. Все службы Сочи работали в усиленном режиме, устранялись локальные аварии на коммунальной инфраструктуре.

Вячеслав Рыжков

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