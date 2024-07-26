Сочи занял второе место в рейтинге самых доступных пляжных курортов августа

Сочи стал вторым по доступности российским пляжным направлением на двоих из Москвы в начале августа. Курорт уступил первенство Анапе, где на отдых предстоит потратить 78,6 тыс. руб. без учета питания. Минимальная стоимость десятидневного тура на двоих в Сочи составляет 96 тыс. руб., сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно данным агентства «1001 Тур» на 25 июля, наиболее доступным направлением для десятидневных пакетных туров на двоих с вылетом из Москвы стала Анапа. За ней следует Сочи, где на фоне значительных скидок и специальных предложений наблюдается рост интереса среди российских туристов, стремящихся провести летний отдых на море. В прошлом месяце минимальная цена включала лишь завтраки, но в августе у туристов появится возможность взять полный пансион по более выгодной цене.

Сочи опережает такие направления, как Абхазия и Хайнань, которые стоят 99,4 тыс. и 110,8 тыс. руб. соответственно. Путешествие из Москвы в Сочи с трансфером в Абхазию на 10 ночей в начале августа обойдется в 99,4 тыс. руб. на двоих, включая проживание в трехзвездочном отеле с завтраками. Это на 13% выше по сравнению с минимальной стоимостью, зафиксированной в середине июля. Учитывая расходы на питание, отдых в Абхазии остается более затратным по сравнению с Сочи и Анапой.

Стоимость минимального тура в Хайнань (провинция Китая) на 10 ночей на двоих с вылетом из Москвы и проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками начинается от 110,8 тыс. руб. Это на 10% дешевле по сравнению с ценами в июле этого года.

В начале августа минимальная стоимость десятидневного тура в Объединенные Арабские Эмираты, которые завершают топ самых доступных направлений, с перелетом из Москвы составляет 118,2 тыс. руб. на двоих. В эту цену входит проживание в двухзвездочном отеле с завтраками недалеко от аэропорта. Стоимость остается на уровне июля и аналогична прошлогодним ценам.

Мария Удовик

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