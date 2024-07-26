Сочи готов к отопительному сезону на 70%

В Сочи продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Готовность инфраструктуры курорта к холодам сейчас на уровне 70%, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

«Сейчас для наших теплоэнергетиков самое жаркое время — они готовят город к зиме. Работники "Сочитеплоэнерго" уже проверили и провели испытания 55 котельных и больше 270 км сетей — все системы в норме», – рассказал мэр.

В преддверии холодов специалисты обновляют инфраструктуру. В котельной на улице Аллея Челтенхема сейчас демонтируют старые паровые котлы, которые за 50 лет уже выработали свой ресурс. Вместо них работают два новых водогрейных, что позволило повысить стабильность снабжения как многоквартирных домов, так и социальных объектов: школы, детсада, поликлиники на Мацесте.

Глава Сочи поручил ускорить перевод котельных с угля на газ. До осени на курорте планируют переоборудовать четыре объекта. Господин Прошунин отметил, что для модернизации необходимо использовать российское оборудование.

Вячеслав Рыжков

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