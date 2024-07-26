На подготовку школ и детсадов Сочи к учебному году направили 330 млн рублей

В Сочи направили 330 млн руб. на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. В детсадах выполнили косметический ремонт помещений, обновили прогулочные площадки, заменили сантехнику, рассказали в пресс-службе администрации города.

Школы курорта также готовят к 1 сентября. В гимназии №5 отремонтировали систему отопления, установили воркаут-площадку, оснастили кабинеты начальных классов. Выполнили и ряд других работ.

Начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева уточнила, что из 330 млн руб. на подготовку учреждений 230 млн выделили из муниципального бюджета. По словам чиновницы, такой объем финансирования позволил не только выполнить работы в уже действующих учреждениях, но и капремонт ранее не работавшего здания в ЦДО «Хоста». Осенью там смогут заниматься 500 детей.

В мэрии уточнили, что капитальный и косметический ремонт провели во всех школах города. На территории каждого учреждения оборудуют зону воркаута. До конца года планируют также реализовать все 15 проектов, победивших в конкурсе школьного инициативного бюджетирования.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram