Спасенного из сафари-парка Сочи медведя поместят в собственный вольер

Сотрудники Сочинского географического общества спасли медведя Винни из заброшенного сафари-парка Live Vision. Животное получит собственный вольер в комплексе «Лаура», пишет РИА Новости со ссылкой на председателя общественной организации Александра Зобнина.

Планировалось, что медведя перевезут в новый вольер 1 августа. Однако «переезд» Винни решили временно отложить. Ориентировочно животное переселят в конце августа — начале сентября. Новое место пока не успели подготовить.

В новом вольере для медведя организуют все условия для комфортного существования. На территории вольера также расположат ручей.

Пока Винни находится в клетке у географов. Медведю обеспечили необходимое питание, специалисты заботятся о его состоянии в условиях жары. В частности, медведя кормят мороженым.

Вячеслав Рыжков

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