МВД предупредило пользователей Hamster Kombat о взломе аккаунтов в Telegram

Мошенники начали массово взламывать аккаунты в Telegram у пользователей игры Hamster Kombat, передает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Мошенники пишут криптоинвесторам, что деньги из игры теперь можно легко вывести. А затем присылают ссылку на фишинговый ресурс, после чего "тапальщики" лишаются доступа к аккаунту»,— говорится в публикации ведомства.

Hamster Kombat — это мобильное приложение, в котором игрокам предлагается собирать монеты с помощью кликов, а также создавать собственную стратегию дохода при помощи виртуальных вложений.

В конце июня МВД также сообщало о мошенничестве в игре Hamster Kombat. Тогда ведомство отмечало, что преступники предлагают зарегистрироваться в игре, однако вместо ссылки на официальный бот пользователям предлагается ссылка на фишинговые ресурсы. Так злоумышленники получают сведения о геолокации, Wi-Fi-точке, учетных записях и контактах пользователя.

Подробнее о том, как устроен Hamster Kombat, читайте в публикации «Ъ» «Тап-тап».

Ольга Семеновых