Главные новости за 16 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Хоккейный клуб Санкт-Петербурга СКА в сезоне 2024/25 проведет матчи в Ледовом дворце, а не на «СКА Арене». Это связано с необходимостью устранить проблемы в работе площадки после пожара. Речь идет о домашних матчах СКА. Эксперты отвели более длительное время на устранение неполадок из-за масштабов стадиона и сложности ее систем пожарной безопасности.

Во вторник, 16 июля, президент РФ Владимир Путин открыл Северный обход Твери — последний участок новой платной трассы М-11 «Нева» от Москвы до Петербурга. Таким образом, ее строительство официально завершено. Глава государства отметил, что строителями проделана «большая, хорошая, результативная и очень важная работа».

По итогам первого полугодия 2024 года арендопригодная площадь офисных центров класса А и В в Петербурге составила 4,23 млн кв. м. Из них площадь бизнес центров класса А составляет 1 426 200 кв. м, класса В — 2 808 200 кв. м. С начала года в Петербурге были введены в эксплуатацию четыре офисных зданий, совокупной арендопригодной площадью 34 430 тыс. кв. м. 100% валового прироста качественной офисной недвижимости пришлось на спекулятивное предложение.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Павел Крупник предложил ужесточить ответственность за ненадлежащее содержание диких зверей, пишет RT. Инициатива касается случаев, когда животных помещают в вольеры в жилых зонах, многоквартирных домах, частных владениях без соответствующих условий, сертификации профильных органов. Господин Крупник подготовил обращение на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

Два кинотеатра в Ленинградской области оштрафованы на 50 тыс. рублей каждый за показ иностранных картин без прокатного удостоверения. В демонстрации зарубежных фильмов замечены также два заведения в Санкт-Петербурге.

На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Петербурге состоялась торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны проекта 12700 шифр «Александрит». Как сообщили в ОСК, морскому тральщику дадут имя Героя Советского Союза Виктора Корнера — участника Великой Отечественной войны.

Петербургского политика и куратора местного домена (отделения) движения «Общество. Будущее» (ОБ) Савву Федосеева суд оштрафовал на 500 рублей по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), возбужденному после его прохода на территорию избирательной комиссии в Выборгском районе города. Господин Федосеев вину в правонарушении не признал и воспользовался правом, гарантированным 51-й статьей Конституции России, отказавшись давать объяснения по факту инцидента.

Артема Прокопца, обвиняемого в подрыве двух трансформаторов электроподстанции, арестовали в Санкт-Петербурге. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по пп. б, в ч. 2 ст. 281 УК РФ. Из материалов по нему следует, что подрыв был совершен около дома 14 по Екатерининскому проспекту ночью 3 апреля. Это причинило вред ПАО «Россети Ленэнерго» на сумму более 138 млн рублей.

В Ленобласти возбудили уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения). По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали уроженца Таджикистана. Полагают, что он организатор группы. Также были остановлены три инспектора по вопросам миграции ОМВД по Кировскому району.

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