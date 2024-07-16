Путин открыл последний участок платной трассы М-11 «Нева» от Москвы до Петербурга

Во вторник, 16 июля, президент РФ Владимир Путин открыл Северный обход Твери — последний участок новой платной трассы М-11 «Нева» от Москвы до Петербурга. Таким образом, ее строительство официально завершено.

Глава государства отметил, что строителями проделана «большая, хорошая, результативная и очень важная работа». «Очень важно — вообще в любой стране, а в такой, как наша страна с ее огромной территорией — обеспечить транспортную, логистическую связанность регионов Российской Федерации друг с другом»,— заявил господин Путин во время церемонии открытия автомагистрали.

Напомним, что строительство трассы М-11 «Нева» велось с 2011 года и было разбито на несколько пусковых участков. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Максимально разрешенная скорость на платных участках — 130 км/ч.

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