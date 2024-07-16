Кинотеатры в Ленобласти оштрафовали за незаконный показ иностранных фильмов

Два кинотеатра в Ленинградской области оштрафованы на 50 тыс. рублей каждый за показ иностранных картин без прокатного удостоверения, сообщила в Telegram-канале глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Демонстрация фильма «Охотники за приведениями: леденящий ужас» без необходимого документа была осуществлена в кинотеатре «Художественный». По словам представителя компании ООО «Норд Медиа», при показе фильма «Сколько весит облако?» имела место быть компиляция отдельных видеокадров картины, а не ее целиком. Компанию предупредили, что это запрещено, но к ответственности не привлекли.

ООО «Синема Мир» организовало показ мультфильма «Кунг-фу Панда 4» в рамках предсеансового обслуживания. Фонд кино узрел здесь нарушения закона «О государственной поддержке кинематографии РФ» и направил обращение в Управление Минкультуры РФ. Однако суд решил, что случай малозначительный и производству по делу прекратил.

В то же время за трансляцию картины «Дина. Часть 2» без прокатного удостоверения в кинотеатре «Кинополис Румба» ООО «Юбилей» оштрафовали на 50 тыс. рублей. На аналогичную сумму привлечено к ответственности ООО «Сезар». «Кинополис Прометей» осуществил показ той же картины.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал, что онлайн-кинотеатр Okko оштрафовали в Петербурге на миллион рублей из-за ЛГБТ.

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