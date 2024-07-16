Закладка нового минного тральщика «Виктор Корнер» состоялась в Петербурге

На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Петербурге состоялась торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны проекта 12700 шифр «Александрит».

Как сообщили в ОСК, морскому тральщику дадут имя Героя Советского Союза Виктора Корнера — участника Великой Отечественной войны. Корабль противоминной обороны «Виктор Корнер» стал тринадцатым в линейке проекта 12700, заложенным на СНСЗ.

Проект разработан ЦМКБ «Алмаз» для Военно-морского флота России. Головной корабль был передан заказчику в 2016 году.

Корабли «Александрит» относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами. Тральщики обладают высокой маневренностью, а применение технологии создания корпусов кораблей из монолитного стеклопластика значительно снижает их магнитное поле. Корабли проекта 12700 во многом превосходят по своим возможностям аналоги из других стран.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в январе на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге прошла закладка минного тральщика нового поколения «Семен Агафонов» того же проекта 12700 шифр «Александрит».

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