Петербургского политика Савву Федосеева оштрафовали после конфликта с охраной избиркома

Петербургского политика и куратора местного домена (отделения) движения «Общество. Будущее» (ОБ) Савву Федосеева суд оштрафовал на 500 рублей по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), возбужденному после его прохода на территорию избирательной комиссии в Выборгском районе города.

По санкции данной статьи указанный размер штрафа является минимальным (санкция ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ предусматривает наказание до 15 суток ареста). Господин Федосеев вину в правонарушении не признал и воспользовался правом, гарантированным 51-й статьей Конституции России, отказавшись давать объяснения по факту инцидента.

В суде интересы политика защищал адвокат Алексей Калугин. В разговоре с «Ъ-СПб» он отметил, что минимальный штраф при подобных обстоятельствах является, по его мнению, очень хорошим результатом. «Я считаю это решение позитивным для своего подзащитного»,— подчеркнул он.

Утром 10 июля, в последний день подачи документов на муниципальные выборы в Выборгском районе, между Саввой Федосеевым и охраной завязалась потасовка, после которой на него составили протокол об административном правонарушении. В ОВД попали также несколько сторонников ОБ. По итогу все отделались небольшими штрафами.

Подробности инцидента читайте в материале «Ъ» — «Бои муниципального значения».

Андрей Кучеров

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