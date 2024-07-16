Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в подрыве трансформаторов три месяца назад

Артема Прокопца, обвиняемого в подрыве двух трансформаторов электроподстанции, арестовали в Санкт-Петербурге, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по пп. б, в ч. 2 ст. 281 УК РФ. Из материалов по нему следует, что подрыв был совершен около дома 14 по Екатерининскому проспекту ночью 3 апреля. Это причинило вред ПАО «Россети Ленэнерго» на сумму более 138 млн рублей.

Суд избрал в отношении Прокопца меру пресечения в виде заключения под стражу. Он направлен в СИЗО на срок до 14 сентября.

Подробнее об этом происшествии — в материале «Ъ-СПб» «Короткое замыкание с рваными отверстиями».

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