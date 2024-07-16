Наказание за ненадлежащее содержание зверей призвали ужесточить после трагедии в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Павел Крупник предложил ужесточить ответственность за ненадлежащее содержание диких зверей, пишет RT.

Инициатива касается случаев, когда животных помещают в вольеры в жилых зонах, многоквартирных домах, частных владениях без соответствующих условий, сертификации профильных органов. Господин Крупник подготовил обращение на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

Жителей Санкт-Петербурга на прошлой неделе поразила трагическая смерть артистки цирка Алены Масляновой, которую задрал медведь. Все это произошло на территории частного дома, там же и содержались дикие звери. Павел Крупник подчеркнул, что подобные случаи не редкость. Люди заводят животных, которые затем нападают на владельцев.

«Прошу вас оценить возможность ужесточения наказания, вплоть до уголовного, для граждан за содержание и разведение опасных, крупных и диких животных без соответствующих условий, сертификации надзорных государственных органов, в жилых зонах, многоквартирных домах, частных владениях и так далее»,— содержится в тексте обращения.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что депутат Андрей Рябоконь предложил ввести государственную строительную компанию, чтобы семьи с детьми могли приобрести жилье по себестоимости.

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