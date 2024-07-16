Главные новости за 16 июля. Сочи

Ранним утром во вторник, 16 июля, на трассе между Джубгой и Сочи в Туапсинском районе Кубани произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Пострадали несколько человек, в том числе три ребенка.

Горный курорт Красная Поляна в Сочи за первые шесть месяцев 2024 года посетили более 900 тыс. гостей. По сравнению с первым полугодием 2023 года турпоток вырос на 10%.

В социальных сетях Сочи появилось видео, на котором водитель маршрутного автобуса №87 угрожает пассажирке изнасилованием и убийством.

В Сочи правоохранительные органы пресекли деятельность подпольной лаборатории, где 30-летний местный житель производил мефедрон. Изъяли более 1,8 кг наркотического вещества и 800 литров прекурсоров.

В Сочи приехал четырехмиллионный турист. Им оказался житель Серпухова.

В Сочи снова прогнозируют сильную жару. До конца дня 16 июля, а также в течение дня 17 и 18 июля в Лазаревском районе курорта температура воздуха достигнет +36…+37 градусов.

В Сочи ищут подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по обеспечению электроснабжением микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в Кудепсте. Стоимость контракта — 32 млн руб.

В Сочи в ходе мониторинговых мероприятий обнаружили 236 объектов с нарушениями в работе водопроводно-канализационного хозяйства.

В Сочи начались работы по комплексному благоустройству детских площадок на придомовых территориях. В рамках этой инициативы планируют организовать не только косметический ремонт, но и капитальные преобразования.

Полицейские Сочи задержали троих нудистов на пляжах курорта в ходе рейдов по поддержанию порядка и норм приличия. В ходе проверки в Лазаревском и Хостинском районах сотрудники УВД города и представители администрации провели разъяснительные беседы с 10 гражданами.

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