Четырехмиллионного туриста встретили в Сочи

В Сочи приехал четырехмиллионный турист. Им оказался житель Серпухова, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Сергей Колосков приехал на отдых с супругой Верой из Серпухова Московской области. Торжественная встреча состоялась в отеле Mirror, где представителей мэрии курорта вручили туристам сертификат и памятные подарки.

Семья Колосковых посещает Сочи уже десять лет подряд. Именно здесь, у исторического здания Морского вокзала Сергей сделал предложение Вере. В этом году супруги решили отпраздновать юбилей своего бракосочетания на курорте вместе с дочерью.

Исполняющий обязанности главы города Андрей Прошунин отметил, что Сочи перешагнул отметку в четыре миллиона гостей на экваторе летнего сезона. Сейчас на курорте отдыхает более 187 тыс. туристов, а средняя загрузка отелей и гостиниц достигает 88%.

Мария Удовик

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