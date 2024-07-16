На трассе Джубга — Сочи в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три ребенка

Ранним утром во вторник, 16 июля, на трассе между Джубгой и Сочи в Туапсинском районе Кубани произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, около 7:20 на трассе столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. В полиции рассказали, что 37-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ «Туапсе — Шепси».

По предварительной информации, пострадали четыре человека — водитель легкового автомобиля и трое детей, ехавшие с ним. Пассажиров автобуса осматривают медики.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Вячеслав Рыжков

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