В Сочи водитель маршрутки угрожал пассажирке убийством и изнасилованием

В социальных сетях Сочи появилось видео, на котором водитель маршрутного автобуса №87 угрожает пассажирке изнасилованием и убийством. Инцидент произошел 14 июля, сообщили «Ъ-Кубань» в МЦУ города.

По словам пострадавшей, конфликт начался с того, что она спросила у водителя о времени отправления маршрутки. Вместо ответа мужчина попытался сломать ее телефон.

Муниципальное управление города заявило, что водителя пригласили на дисциплинарную комиссию. На встречу также приглашали и автора видео, но девушка отказалась. В ведомстве отметили, что даже при наличии провоцирующего фактора поведение водителя недопустимо.

После появления истории в социальных сетях полиция Сочи инициировала проверку. Правоохранители установят все детали происшествия и дадут действиям мужчины правовую оценку, сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Мария Удовик

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