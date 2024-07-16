Троих нудистов задержали на пляжах Сочи

Полицейские Сочи задержали троих нудистов на пляжах курорта в ходе рейдов по поддержанию порядка и норм приличия. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

В Сочи полицейские провели рейды на пляжных территориях курорта, выявив нарушения приличия среди отдыхающих. В ходе проверки в Лазаревском и Хостинском районах сотрудники УВД города и представители администрации провели разъяснительные беседы с 10 гражданами.

Троих отдыхающих, которые загорали без одежды, доставили в отдел полиции. В отношении задержанных составили административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка).

На прошлой неделе в Сочи задержали четверых нарушителей пляжных правил, которые отдыхали в обнаженном виде. В отношении задержанных составили административные протоколы.

Мария Удовик

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