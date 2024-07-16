Около 236 объектов с нарушениями в системах водопровода выявили в Сочи

В Сочи в ходе мониторинговых мероприятий обнаружили 236 объектов с нарушениями в работе водопроводно-канализационного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Во всех четырех районах курорта активно проходят проверочные мероприятия. Особое внимание уделяют прибрежной полосе, объектам капитального строительства вдоль ручьев, рек и ливневых систем. С начала года выездные комиссии обследовали более 1,2 тыс. объектов курорта. Сегодня, 16 июля, специалисты проверили набережные рек Сочи и Мацесты.

Директор департамента городского хозяйства администрации города Сочи Герман Корелов отметил, что с начала года обнаружили 236 объектов с нарушениями в системе водопроводно-канализационного хозяйства. Все данные передают в органы прокурорского надзора, Росприроднадзор и районные отделы полиции для совместных мер реагирования. Благодаря регулярной работе количество нарушений снизилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнил господин Корелов.

Специалисты муниципального предприятия «Водосток» регулярно устанавливают заглушки на оголовки труб, через которые происходит сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в ливневые сети. На сегодняшний день в городе уже установлено 310 заглушек, также ведутся работы по демонтажу незаконно выведенных труб.

Мария Удовик

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