Стартовало масштабное благоустройство сочинских детских площадок

На курорте начались работы по комплексному благоустройству детских площадок на придомовых территориях. В рамках этой инициативы планируют организовать не только косметический ремонт, но и капитальные преобразования, сообщает МЦУ Сочи в своем Telegram-канале.

Рабочая группа, в состав которой вошли специалисты управления капитального ремонта, активисты «Молодой гвардии» и сотрудники управляющей компании «Хоста сервис», проверила площадки в Хостинском районе курорта. Местные жители стали свидетелями обновлений на улицах Дарвина, 50 лет СССР и Глазунова, где покрасили металлические конструкции, горки, ограждения и убрали мусор.

Во время инспекции члены группы общались с жителями, обсуждая проблемы и способы их решения. Работы по благоустройству площадок будут проводить каждую неделю. Специалисты также планируют капитально отремонтировать 25 площадок в рамках наказов избирателей и обновить еще 14 площадок, которые состоят на балансе управления капитального ремонта.

Мария Удовик

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